Il ’Cingolani’ è più sicuro: "Sforzo economico importante"

Sono in fase di conclusione i lavori di consolidamento strutturale della scuola media dell’istituto comprensivo "Cingolani" di Montecassiano. Il primo stralcio è stato finanziato con un mutuo pari a 500mila euro e, questa estate, grazie all’accensione di un nuovo mutuo da 480mila euro, l’amministrazione potrà procedere ai lavori previsti nel secondo stralcio che interesseranno anche gli impianti. Al termine di questo intervento che avrà un costo di poco inferiore a un milione di euro verrà migliorata in modo significativo la sicurezza dell’edificio. "È stato uno sforzo finanziario importante – ha spiegato il sindaco Leonardo Catena –, ma in questi nove anni l’amministrazione ha messo al centro della propria azione la sicurezza degli edifici scolastici investendo circa 6,5 milioni di euro tra risorse comunali e ottenute aggiudicandoci bandi ministeriali. Un risultato – conclude – tutt’altro che scontato e che ci consente di avere scuole nuove e più sicure".