Il circolo tennis di Tolentino nella classifica dei migliori in Italia

Nella classifica dei migliori venti tennis club italiani c’è anche il circolo dell’Associazione tennis di Tolentino. Occupa il diciassettesimo posto ed è la prima realtà marchigiana di questa speciale graduatoria, stilata da una giuria di esperti e tecnici di caratura internazionale, nonché dalle redazioni giornalistiche di "Gentleman" e "Milano Finanza". Tra i criteri, i dati della Federazione italiana tennis e padel relativi alle Top School 2023, al numero di tesserati, al numero di campi, ai risultati ottenuti e ai campioni espressi negli anni. Dunque, un importante riconoscimento per il circolo di Tolentino che, fondato nel 1966, oggi vanta ben 817 tesserati e dispone di sette campi, più due da padel. Un vivaio per giovani talenti e un luogo ideale per allenarsi, scelto – non a caso – pure da Elisabetta Cocciaretto, vincitrice di diversi tornei internazionali e best ranking numero 29 al mondo. Anche due tenniste cinesi del circuito Wta hanno scelto questa struttura per allenarsi in previsione dei tornei internazionali: Xinyu Wang, campionessa di doppio al Roland Garros, e Sai Sai Zheng, best ranking numero 34. La notizia del 17° posto in Italia è stata accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che si è subito complimentata con l’Associazione e, in particolare, con il presidente e direttore della Scuola tennis, Marco Sposetti.