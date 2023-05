Il civitanovese ’Still Charles’ al Concertone del Primo maggio

Una tessera civitanovese nel caleidoscopico Concertone del Primo maggio a Roma. Sul palco c’era anche Still Charles: Carlo Aprea all’anagrafe, nato nel 2000, suona sin da piccolo piano e chitarra, terzo anno al Politecnico di Milano, prossimo alla triennale. Ha ottenuto l’incredibile visibilità quale vincitore assoluto di "1MNEXT 2023". Sull’ambito palco capitolino ha presentato il suo nuovo singolo: "Sotto sotto" (Ada Music Italy), già disponibile in digitale. In casa Aprea ieri il massimo di soddisfazione. Charles è figlio d’arte. Il papà Tonino è commercialista, ma musicista sin da ragazzo, animatore d’un complesso con irriducibili coetanei. Qualche anno fa hanno improvvisato una "performance" sulla terrazza del roseo Palazzo Lombardi (stile liberty) in piazza XX Settembre. "Vincere il premio è stato bellissimo e inaspettato nel contempo – ha commentato Charles –. Sono stato felicissimo di aver presentato il nuovo singolo in tale occasione clou, riscontrando l’apprezzamento del pubblico". Still Charles si era già imposto come volto delle più importanti playlist editoriali di Spotify come "Generazione Z" e "Sanguegiovane". Risultando fresco, spontaneo ed energico "’Sotto Sotto’ l’ho scritto d’un fiato, per sfogo e divertimento – ha detto Carlo –. Mi trasmette un’energia incredibile. A volte si vedono le cose attraverso il filtro del sentimento, mentre col tempo ci si accorge che "sotto sotto" non tutto era perfetto". Finalista al Bma (Bologna musica d’autore) 2023, Still Charles oggi sarà all’Apollo di Milano (prima tappa del Bma Showcase Tour 2023) e sabato all’Eur Social Park di Roma.

Ennio Ercoli