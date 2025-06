Il Club Aquila è pronto: "Ma i cancelli sono chiusi"

Il restyling è finito da tempo, i giochi sono già installati, ma il cancello del Club Aquila resta ancora mestamente chiuso: l’erba cresce alta e il degrado inizia a farsi strada, mentre le famiglie del Rione Mercato attendono di poter riappropriarsi di uno spazio che dovrebbe essere il cuore pulsante del quartiere. A lanciare il grido d’allarme è il Movimento Vivere Recanati, guidato dagli ex amministratori Francesco Fiordomo e Giorgio Lorenzetti, che puntano il dito contro l’inerzia della giunta. "Se i lavori sono finiti, perché non si apre? – chiede il gruppo politico –. Si tratta di un intervento finanziato con fondi Pnrr, destinati a un’area vitale per il rione e per l’intera città. È inaccettabile che tutto rimanga fermo, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione". La denuncia non è nuova: due mesi fa, era stato Antonio Bravi con il gruppo "Recanati Insieme" a sollevare il caso, accusando la maggioranza di "sciatteria e superficialità nella gestione dei beni pubblici".

Eppure qualcosa si muove: proprio per rilanciare l’area e dare forma concreta alla partecipazione dei cittadini, il Comune ha approvato nei giorni scorsi una delibera con cui affida ufficialmente la gestione della struttura di via degli Alpini al Comitato di quartiere "Rione Mercato". Una convenzione triennale, frutto di diversi incontri congiunti tra amministrazione e cittadini, che riconosce al comitato un ruolo chiave nella promozione in quel luogo di attività sociali, culturali e ricreative. L’accordo raggiunto prevede l’erogazione da parte del Comune di un contributo annuo di 3.000 euro per la manutenzione ordinaria e la gestione degli spazi. Per il primo anno, il contributo sarà versato in due tranche: un acconto del 50% entro 30 giorni dalla firma della convenzione, e il saldo entro il 30 aprile dell’anno successivo, previa rendicontazione. "Le critiche della minoranza appaiono tardive, perché si ignorano volutamente i passi concreti già compiuti per restituire alla città una struttura riqualificata. L’accordo con il comitato è un atto importante, che segna una visione di collaborazione tra istituzioni e cittadini attivi".

Come si ricorderà il progetto prevede anche una promettente ed importante collaborazione con l’associazione locale "Omphalos" nata nel 2008 per iniziativa di un gruppo di genitori di bambini autistici. L’idea è quella di realizzare, nell’area dell’ex Club Aquila, un "Caffè Sociale" sia per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e le capacità di socializzazione dei ragazzi già seguiti dall’Omphalos, sia per mettere a disposizione del quartiere un punto d’incontro e di aggregazione per tutti i cittadini. "L’auspicio - commenta Fabrizio Principi, vicepresidente dell’Omphalos OdV - è che questo progetto possa essere il punto di partenza per creare una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti, non solo per il quartiere ma per tutta Recanati".