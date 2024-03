Il club civitanovese su Boninfante

Il 2004 Mattia Boninfante (nella foto), ora a fare panchina a Modena alle spalle di Bruno, viene indicato come nuovo alzatore della prossima Lube (e De Cecco è destinato in Emilia), un’operazione simile a quella fatta da Milano con Porro, anche lui talento grezzo che Modena s’è fatta scippare, il babbo Dante si accomoda su sulla panchina della Gioiella Prisma Taranto. Il campano classe 1977 è un ex palleggiatore che ha vinto tanto a Treviso e Piacenza, è passato al ruolo di allenatore nel 2017 inizialmente come assistente di Lorenzetti all’Itas Trentino. Nel 2021 fa l’esordio come primo allenatore a Prata di Pordenone, dove ha conseguito la vittoria della Coppa Italia e del campionato di A3. Ora vi sta lavorando per affrontare i playoff.