Il coach sorride:: "Una partita affrontata col piglio giusto"

La Lube Civitanova non arresta la sua marcia e consolida il terzo posto imponendosi per 3-0 nello scontro diretto di Piacenza. Prestazione solida per la squadra di coach Medei, giustamente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Prima della partita avevo qualche timore, perché nell’ultima settimana non abbiamo avuto molto tempo per riposare. La squadra, invece, è stata bravissima ad affrontare la sfida di Piacenza con il piglio giusto". Queste le prime parole di Medei che poi aggiunge: "Abbiamo tenuto sempre alta la concentrazione per tutta la durata della sfida. Ci portiamo a casa tre punti importantissimi per la classifica che ci danno ulteriore motivazione. Devo davvero fare i complimenti a tutti i ragazzi".

Soddisfatto anche Barthelemy Chinenyeze, autore di una prestazione da applausi: "Abbiamo disputato un’ottima partita, usando la stessa concentrazione e determinazione che abbiamo messo in campo in Coppa Italia. Quell’atteggiamento ci ha consentito di alzare il trofeo a Bologna ed anche con Piacenza siamo stati bravi". Il centrale francese poi sottolinea: "Questi tre punti sono davvero molto importanti per la classifica, ma non ci accontentiamo e proveremo a migliorarla ancora. L’importante sarà pensare uno step alla volta".

Nel post partita arrivano poi le dichiarazioni anche di Mattia Boninfante, visibilmente soddisfatto per il risultato della squadra: "Abbiamo disputato una grande partita, non era facile dopo la conquista della Coppa Italia".