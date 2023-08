'Il Collage' di Treia: 39 anni di storie e amicizie

Dopo 39 anni di attività si abbassa la saracinesca nel negozio ’Il Collage’, a Passo di Treia. "Non era un semplice negozio, ma un luogo dove potevi sentirti come se fossi a casa tua – racconta Cristiano Lambertucci –, un luogo dove si potevano fare acquisti e ascoltare storie dai proprietari e dai tanti clienti che passavano, un luogo che ha scandito la storia della frazione treiese per quasi quaranta anni. Un luogo che ha tenuto compagnia a più di una generazione di ragazzi e ha visto nascere amicizie indissolubili". L’attività venne inaugurata nel gennaio 1984 da Leonida Forconi (Leo per gli amici), ai tempi laureando in lingue straniere, e da sua moglie Raffaela Fermani, conosciuta e stimata maestra d’asilo. La coppia ebbe l’intuizione di aprire un locale che vendesse giocattoli, dischi, libri scolastici, libri per lettura, articoli da regalo e articoli di cancelleria. Un unicum in tutto il territorio e soprattutto un vero e proprio paradiso per i bambini che varcavano la porta rimanevano estasiati alla vista di tutto quel ben di Dio. "Le vetrine, spaziose e illuminate, erano allestite nei minimi particolari e restava impossibile non fermarsi almeno un minuto per ammirarle". Nel 2015 è subentrato nella gestione il figlio dei coniugi, Riccardo, che oltre all’attività di commerciante svolge anche un ruolo dirigenziale nell’Aurora Treia, squadra di calcio in Promozione. Tante le storie curiose che si potrebbero raccontare, ma Lambertucci cita quella del primo e dell’uomo cliente: "La stessa persona, l’imprenditore passotreiese Fredi Balestrini, titolare della ditta Balfer. Fu il primo cliente che acquistò una cassaforte giocattolo munita di lucchetto. Venerdì 28 luglio, nel giorno della chiusura, lo stesso cliente ha acquistato il medesimo articolo a distanza di trentanove anni. Dopo tutti questi anni di onorato servizio non ci resta che augurare a Leo, Raffaela, Elisa e Riccardo il meglio per il loro futuro, ringraziandoli per la professionalità e la cortesia con cui hanno svolto il loro lavoro. La nostra speranza è rivolta a coloro che nel futuro vorranno raccogliere il testimone lasciato dalla famiglia Forconi".

Gaia Gennaretti