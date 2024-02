Il collezionista di opere. Guzzini, l’imprenditore con il pallino per l’arte: "Ora una Fondazione"

Incontriamo il recanatese Paolo Guzzini, già vice presidente Fimag e della IGuzzini Illuminazione, dal rientro da Torino dove ha partecipato, con tre opere, di proprietà della propria Holding di famiglia ("Autoritratto con sciarpa rossa" del 1956, "Fenicotteri" del 1932 e "Tigre" del 1942), alla mostra su Antonio Ligabue allestita all’interno della sala esposizioni del Palazzo del Podestà e curata dal prof Giovanni Faccenda. Un’esperienza esaltante che presto potrebbe ripetersi al Metropolitan di New York, che ha già preso contatti con la Fondazione Ligabue di Reggio Emilia, organizzatrice della mostra di Torino. "Sono state due le passioni della mia vita – ci confessa Guzzini –: una è l’arte e l’altra, insoddisfatta per mancanza di tempo, la politica". Eppure ne aveva ben donde nell’essere tentato a intraprendere questa strada dopo l’offerta sulla possibilità di uno scranno al Senato, e, successivamente, la proposta ricevuta da Silvio Berlusconi per una candidatura alle Europee.

Per lui, però, allora la politica rappresentava una distrazione che non poteva permettersi, immerso com’era nell’attività imprenditoriale e nell’amore per l’arte che lo ha portato a raccogliere, negli anni, una collezione importante di opere che spazia, attraverso trenta secoli, dai reperti archeologici, regolarmente notificati al ministero e alla Sovrintendenza, all’arte contemporanea. È un’attenzione al bello ereditata dal padre Giovanni, presidente negli anni ’80 della Fratelli Guzzini dove creò anche delle sculture in acrilico, oggi molto richieste e introvabili. Dopo il suo disimpegno dalla Fimag spa, storica holding della famiglia Guzzini, avvenuto a seguito della cessione da parte della "IGuzzini spa" a un gruppo svedese, lui ha fondato la propria holding, la "P.G. Capital" che, oltre allo sviluppo di altri importati progetti imprenditoriali, ha effettuato nel tempo numerosi investimenti in opere d’arte; ciò con l’obiettivo di valorizzare le stesse anche da un punto di vista economico attraverso l’attuazione di un progetto imprenditoriale molto ambizioso che prevede anche la costituzione di una Fondazione. "È giunto il momento – confessa Guzzini – di fare un ulteriore e significativo passo della mia vita con la creazione di una Fondazione finalizzata all’obiettivo di valorizzare e diffondere la grande bellezza di queste opere eterne. Naturalmente la sede non può essere che, prioritariamente, Recanati, la mia città".

Per portare avanti questo suo sogno, però, deve gestire prima un altro, importante passo nella sua vita: favorire il passaggio generazionale nella gestione della "P.G. Capital" dove già, nel consiglio di amministrazione, siedono le sue due figlie, Vanessa, architetto, e Lucrezia, che ha già intrapreso la sua carriera manageriale in Luxottica, entrambe affiancate da Gioacchino Pantoni, professionista e uomo di fiducia della famiglia. A loro il compito di proseguire la prestigiosa opera avviata da Paolo. "La Fondazione ha lo scopo – spiega l’imprenditore recanatese – di condividere tutto ciò che è bello, perché la cultura ha la grande funzione di unire tutti i popoli, specie in un momento difficile e teso come quello attuale. Naturalmente fra gli obiettivi c’è anche quello di sensibilizzare le giovani generazioni nella consapevolezza che il patrimonio artistico è una risorsa importante della nostra Nazione insieme al manufatturiero e ad altri settori strategici". Attualmente sono in corso diverse richieste di prestito delle opere per eventi futuri che saranno organizzati nel Comune di Mantova, nella Repubblica di San Marino, a Londra e Dubai oltre alla mostra, conclusasi una settimana fa, a Sassoferrato. "Si parte da Recanati per essere aperti al Mondo".