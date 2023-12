Il colonnello Marinelli festeggiato dagli amici anche con l’orchestra

Il colonnello Enzo Marinelli, ex comandante della compagnia dei carabinieri della città, dopo oltre quarant’anni di servizio nell’Arma, se ne è andato in pensione. Alla festa del congedo ha partecipato un centinaio di carabinieri, tra cui una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri di Civitanova con in testa il presidente Roberto Ciccola. Tanti i particolari e i colori dell’Arma in una conviviale dal clima prettamente natalizio e con un’orchestra ad allietare la serata. Il colonnello Enzo Marinelli è stato per 41 anni a servizio dell’Arma e a Civitanova ha lasciato un ricordo positivo sotto tutti i punti di vista, sempre presente nelle iniziative pubbliche e in prima linea nell’organizzazione del 40° anniversario della morte di Sergio Piermanni, L’addio ufficiale avverrà domani, ma la sua vicinanza all’Arma dei carabinieri continuerà nella famiglia Anc. Al colonnello Enzo Marinelli i complimenti anche da parte della nostra redazione del Carlino e gli auguri di un futuro sempre prodigo di soddisfazioni.