Il colonnello Ruocco: "Decisivo il ruolo delle stazioni"

La fiducia che la gente ripone nei carabinieri, il ruolo chiave delle stazioni, punto di riferimento dei cittadini, e l’importanza di segnalare quando c’è qualcosa di anomalo o di sospetto. Sono aspetti che ha sottolineato anche ieri il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Raffaele Ruocco, facendo riferimento alla segnalazione che ha fatto sfumare la fuga di una parte della banda che ha tentato quella che poteva essere una rapina milionaria, a colpi di kalashnikov, con l’assalto ai portavalori di lunedì sera nel tratto di Porto Recanati dell’autostrada A14.

"Abbiamo messo in campo i nostri assetti migliori per un evento che ha delle caratteristiche inedite per il nostro territorio – ha detto il colonnello Ruocco –, ma anche questa volta il nostro punto centrale rimane sempre la stazione. Infatti, tutto è partito da un controllo del territorio, che avviene attraverso le nostre stazioni, e che si collega alla sensibilità e all’attenzione dei cittadini che hanno segnalato un comportamento sospetto, permettendo in questa circostanza di arrivare a quella parte del gruppo criminale che aveva il compito di assicurare la fuga a tutto il commando. Sul furgone rivenuto sono in corso accertamenti in merito alla provenienza – prosegue il colonnello Ruocco –: c’erano due motociclette, quattro caschi, altre munizioni e altri chiodi a quattro punte. Questo è quello che si sono trovati di fronte i militari della stazione di Porto Potenza Picena".

c. m.