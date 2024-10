Il colonnello Ruocco in visita nella sede dell’Anc

Su invito dell’Anc di Civitanova e accompagnato dal comandante della Compagnia, il capitano Angelo Chiantese, il neo comandante provinciale dell’Arma colonnello Raffaele Ruocco ha fatto visita alla sezione in via Fontanella.

Per l’occasione il presidente della locale sezione Anc, Roberto Ciccola, ha invitato i presidenti Anc di Montecosaro, Morrovalle, Porto Recanati, Recanati, Potenza Picena e Montelupone, Comuni su cui gravitano le competenze della Compagnia dei carabinieri di Civitanova. Presente anche il coordinatore provinciale Anc capitano Giuseppe Losito.

Un momento importante di conoscenza personale del nuovo comandante per i carabinieri di ieri presenti, molto apprezzato, e nel corso del quale il colonnello Ruocco ha raccontato la sua esperienza professionale nell’Arma, dalla scuola militare della Nunziatella a quelle all’estero. Proveniente dal reparto operativo della città di Siracusa, il colonnello Ruocco in possesso di due lauree parla correttamente inglese e francese. Momento di grande commozione quando per conoscere meglio le Marche il col. Ruocco è arrivato casualmente a Civitanova il 18 maggio scorso, non sapendo però che proprio quel giorno ricorreva l’anniversario del sacrificio del maresciallo Sergio Piermanni.

L’episodio è stato raccontato alla presenza della signora Giovanna Piermanni. In collegamento dalla Capitale il comandante uscente colonnello Nicola Candido, che ha portato il saluto ai presenti.

Presenti all’incontro il presidente Unuci, tenente Gianfranco Ciferri, e il presidente Anb Aroldo Cameli insieme al colonnello Nicola Ciccarelli.