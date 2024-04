Il comandante Doria a Recanati per cercare agenti

Ritorna a Recanati, ma solo come componente esperto nel concorso per ricercare agenti in divisa per la stagione estiva, il comandante della polizia municipale di Macerata Danilo Doria, che nel passato ha ricoperto analogo incarico anche nel comune leopardiano. Insieme a lui nella commissione giudicatrice presieduta dalla comandante Gabriella Luconi, siederà anche Alberto Sgolastra, in organico al Comune di Corridonia. Le funzioni di segreteria sono state affidate a Paola Issini del comando della polizia municipale. Il bando di concorso serve a stilare una graduatoria per l’assunzione a Recanati di vigili urbani a tempo determinato e i concorrenti sono chiamati a svolgere un’unica prova orale teorico-pratica. La Polizia Municipale, infatti, necessita tutti gli anni di personale straordinario specie durante il periodo estivo per far fronte alle maggiori incombenze del servizio a causa dell’aumento del flusso turistico in città e delle numerose manifestazioni organizzate. L’organico della polizia municipale recanatese oggi è composto in pianta stabile da 12 agenti, oltre alla comandante, di cui ben 7 sono donne. Resta il problema, più volte sollevato anche dalle forze di opposizione quando si parla di sicurezza in città, della carenza di personale in un settore così vitale. Secondo i parametri dettati dalla legge regionale Recanati dovrebbe avere 21 agenti in divisa mentre oggi ne ha poco più della metà compresa la comandante