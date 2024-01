Il comandante Doria si fa in due. In servizio anche a Massa Fermana

Il dirigente della polizia locale, Danilo Doria, in servizio anche a Massa Fermana. Il Comune, con determina del segretario Francesco Massi Gentiloni Silveri, ha accolto la richiesta arrivata dal sindaco fermano e autorizzato il comandante Doria a svolgere le attività di polizia municipale fuori provincia, per poco più di cinque mesi. L’incarico, che verrà svolto al di fuori dell’orario d’ufficio previsto a Macerata, partirà da oggi e andrà avanti fino al 30 giugno. "L’oggetto dell’incarico non risulta in conflitto di interessi, con l’esercizio delle funzioni istituzionalmente svolte dal dipendente nell’ente – si legge nella determina – e le modalità di svolgimento dell’incarico e il relativo compenso non comportano incompatibilità, sia di diritto che di fatto con l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, in quanto rispettano i limiti e i vincoli previsti dalla legge e dal regolamento interno in materia di incompatibilità".