Il comandante regionale Nicola Altiero in visita alla caserma della Guardia di finanza

Il comandante regionale, generale di brigata Nicola Altiero, ha fatto visita alla Compagnia di Civitanova, accolto dal comandante provinciale, il colonnello Ferdinando Mazzacuva, dal comandante della Compagnia, il capitano Francesco Magliocco, e dal comandante della tenenza di Porto Recanati, il sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. Il generale Altiero ha visitato i locali della caserma Carso e salutato i militari in servizio, con una rappresentanza dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia della sezione di Civitanova. Il comandante regionale ha manifestato gratitudine per il lavoro svolto dalle Fiamme gialle, per tutelare la legalità e la sicurezza economico-finanziaria. Ha ringraziato anche i finanzieri in congedo per il servizio prestato e il forte spirito di attaccamento al corpo. Il capitano Francesco Magliocco ha descritto la realtà locale e le principali attività operative svolte in questi mesi.