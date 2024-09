Il "Comedy Show" di Mr. Mustache sbarca al Friku Festival

Martedì è ancora tempo di Friku a Loro Piceno: alle 21 nel Parco St. Nikolai arriva Mr. Mustache con il suo "Comedy Show". "Un one man show comico che riunisce i migliori numeri e sketch di 21 anni di spettacoli, presentati in oltre 40 festival internazionali in 18 Paesi – afferma lo staff del Friku –. Nei panni di un incantatore di serpenti, di un musicista o di un mago, il nostro personaggio si troverà sempre in disequilibrio alle prese con situazioni che sfuggono al suo controllo. Incidenti, tormentoni comici, colpi di scena e bizzarri strumenti musicali, sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo sempre fresco, dinamico e dalla risata contagiosa". Franco Di Berardino, in arte Mr. Mustache, è un artista di strada, attore comico, artista di varietà, clown, mimo e musicista. Gli ultimi appuntamenti con il mago e prestigiatore Raffaello Corti il 7 settembre a Caldarola e il circo contemporaneo della compagnia argentina Bardo il 10 settembre a Sant’Angelo in Pontano. Ingresso libero.