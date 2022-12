Il comico Dario Cassini si allena nella sede ’Canappa boxing club’

Da "Ballando con le stelle" a "volare come una libellula, pungere come un’ape". La citazione della leggenda del pugilato Muhammad Ali si addice ora alla star della tv Dario Cassini. Il popolare attore e comico italiano, apparso sui programmi Le iene, Zelig e Colorado, solo per citarne alcuni, ha scelto Porto Recanati e la palestra di pugilato Canappa boxing club per testare la sua forma fisica. "L’idea di incontrare il famoso ‘Canappa’ alias Walter Palombini, di cui molte volte ho sentito parlare al mare a Numana, era diretta alla possibilità di mettere insieme braccia, gambe e corpo e prepararmi a ballare. La boxe come la danza sono complementari. Gli allenamenti condotti dal maestro Walter sono particolarmente adatti a mettere alla prova, nei giusti termini, il fisico nella fatica, nell’impegno, nel rigore e concentrazione esattamente come avviene nella danza", svela Cassini. Aveva già sperimentato prima la nobile arte? "Non ero completamente a digiuno – aggiunge Cassini –. Nulla a che vedere però con quello che ho appreso alla Canappa boxing".