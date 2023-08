Il Comitato Antenne Civitanova: chiarezza pubblica sul piano antenne

"Esprimiamo delusione per il tentativo di organizzare un’assemblea pubblica presentando il piano antenne. Invitiamo l’assessore preposto a pubblicizzare meglio e in ogni quartiere il suo piano che, per ora, è solo un’elenco di leggi e di gestori telefonici". E’ il giudizio di civitanovesi che si firmano ‘Comitato antenne cittadine’ convinti che la posizione del Comune, espressa nell’assemblea pubblica convocata per illustrare il piano antenne, "derivi dalla paura di sbagliare e pagare sanzioni relative a eventuali dinieghi di permessi, evitabile emanando regolamenti stringenti dopo l’approvazione in consiglio di una delibera di indirizzo per le linee guida. Occorrono trasparenza e chiarezza sul calcolo del cumulo degli inquinanti da elettromagnetismo, sul controllo delle emissioni insieme all’Arpam". "Contestualmente – concludono – vanno trovate con i responsabili del registro tumori dell’Università di Camerino, le cause e i collegamenti con lo sforamento dei limiti di legge. Tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di precauzione e di concertazione. Se così non fosse i cittadini saranno costretti a rivolgersi alla corte europea dei diritti. La salute è un diritto non negoziabile".