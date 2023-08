Il comitato apolitico di Porto Potenza chiede un incontro sull'ex scuola

"Il comitato si è regolarmente costituito. Adesso spediremo al Comune la richiesta di un tavolo di discussione e anche l’avvio di un giro di incontri con i partiti politici". Lo afferma Pierpaolo Pierucci, presidente del "Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza", il quale continua a opporsi al progetto dell’amministrazione comunale, che invece è intenzionata a demolire la vecchia scuola di piazza Douhet, per costruire al suo posto un parcheggio. Infatti, il gruppo di cittadini chiede di mettere a norma l’ex plesso scolastico per realizzare là un centro civico. "Tra le questioni da riprendere, c’è il destino dell’ex scuole elementari – dice Pierucci –. Grazie all’impegno del comitato, abbiamo messo in luce che in quell’edificio non esistono problemi tecnici di agibilità ed è fruibile. Ultimamente il governo nazionale ha congelato alcune opere, tra queste proprio il progetto che interessa le scuole di piazza Douhet". Per tale motivo, aggiunge Pierucci, "ora non ci sono più scuse. E’ solo una questione di volontà politica e siamo disponibili ad esporre le nostre idee sia per realizzare il centro culturale e civico, sia per la creazione di parcheggi alternativi. Perciò – osserva ancora Pierucci –, chiederemo degli incontri con le maggiori forze politiche e nello stesso tempo invitiamo l’amministrazione comunale un tavolo di discussione aperto a tutte le realtà sociali, magari coinvolgendo il governatore della Regione, Francesco Acquaroli. E’ chiaro che deve cambiare l’atteggiamento sino a qui assunto dal sindaco Noemi Tartabini, perché fin da subito ha trattato il comitato come se fosse un nemico politico, anziché come un gruppo di cittadini che si è presentato senza alcuna bandiera e con lo spirito di collaborare. Il sindaco ci aveva mentito – conclude lui –, dicendo che la ex scuole erano inagibili e non è vero".