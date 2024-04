Il Comitato civico Mogliano 2024 pronto per le elezioni: "Più fare e meno apparire"

Il neo costituito Comitato civico Mogliano 2024 lancia il guanto di sfida all’amministrazione uscente in vista delle elezioni amministrative di giugno. Inequivocabile già dal titolo, "Si parte: obiettivo prossima amministrazione", la volontà di cambiar pagina che in apertura il presidente, Fabrizio Luchetti, ha voluto declinare in "più ascolto, più partecipazione e più competenze" per cambiare un paese fermo, senza futuro né progettualità. Prima di passare la parola ai tanti interventi che si sono succeduti, ha voluto sottolineare la necessità di guardare ai reali problemi della comunità, "più fare e meno apparire", senza dimenticarsi di gettare lo sguardo anche più lontano, per pensare soluzioni capaci di combattere il declino demografico ed economico che attanaglia il paese. A Corrado Nardi, subito dopo, è toccato invece fare i conti con le difficili sfide che attendono la prossima amministrazione in materia di bilancio. "I conti non tornano" ha esordito nel suo intervento, dove ha voluto mettere a nudo tre evidenti criticità: l’insostenibilità, nei prossimi anni, dei rimborsi dei mutui che metteranno alla corda l’equilibrio finanziario dell’ente; gli esigui margini di manovra dal lato delle entrate, in particolare per l’addizionale Irpef e Imu, che sono già quasi ai massimi; infine, la inspiegabile esplosione degli accantonamenti per spese legali, triplicate negli ultimi quattro anni. Per quale motivo, è la domanda che si è posto e ha posto ai tantissimi presenti, non meno di centocinquanta. Sulle problematiche relative al sociale e alla tutela del territorio le relazioni di Chiara Perticarari e di Vanessa Forti sono state utilissime, per capire la centralità che siffatti ambiti devono rappresentare nell’azione di governo cittadino. Se la parola d’ordine dei loro interventi si può riassumere in "più panem che circenses", gli interventi di Walter Giuli e Roberto Maurizi, sull’associazionismo, il volontariato, lo sport, l’urbanistica, il centro storico e il turismo si possono, invece, sintetizzare in "ritornare al centro", per quanto riguarda la mai risolta questione del centro Storico, e "Impianti a servizio di tutti" per quella relativa allo sport. Tra la Lista Civica Mogliano 2024 che non ha ancora sciolto le riserve sul capolista, il dado sembrerebbe tratto; la sfida si annuncia fin da subito vivace.