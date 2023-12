Il comitato contro la discarica: "Sbloccare la procedura"

Una lettera di Natale firmata dal comitato "Corridonia green No discarica" e recapitata all’Ata 3 ma anche a tutti i sindaci del maceratese. Nel testo c’è ancora al centro la localizzazione della nuova discarica provinciale. Ad essere presa in considerazione è la determina dell’Ata 3 del 6 dicembre 2022 nella quale si incaricava l’ingegner Massimo Stella ad analizzare i potenziali siti e di realizzare il "report di verifica localizzativa di dettaglio per le macro-aree ricadenti nei Comuni che non hanno inviato la loro relazione". Tuttavia, tale contratto non risultava risolutivo in quanto, "tale verifica potrà essere condotta sulla base della documentazione reperibile e del livello di collaborazione dei Comuni coinvolti". Da questo punto parte la richiesta del comitato guidato da Andrea Germondari (foto). "Considerato lo studio incaricato all’ingegner Stella e all’Università di Ancona, illustrato durante l’assemblea dell’Ata 3 del 30 novembre – ha affermato il presidente – durante la quale si certificava un’ulteriore fase di stallo della procedura, determinata dalla mancanza totale o parziale delle osservazioni richieste ai comuni per un totale di 30 macro aree, si chiede all’Ata 3 di svolgere le osservazioni per le macro aree ancora sprovviste e di sostituirsi ai comuni inadempienti che stanno bloccando la procedura. Tale richiesta non è da intendersi come un’accettazione di questo procedimento. Lo contestiamo in tutte le sedi e consideriamo ancora valido lo "Studio di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti" approvato nel 2001. Tuttavia, riteniamo fondamentale ridurre il periodo di maggiori costi del 9% annui, non si sa per quante annualità, dovuti allo smaltimento di rifiuti solidi urbani fuori dall’ambito territoriale e che graveranno sulle tasche dei cittadini".

Diego Pierluigi