Il comitato ’Corridonia no discarica’ chiede un incontro ai sindaci

Verrà resa nota a breve la lista dei siti potenzialmente idonei per ospitare la discarica provinciale di rifiuti urbani dell’Ata 3, così il comitato "Corridonia Green No Discarica", si è già mosso, andando a bussare alla porta dei sindaci, ai presidenti di Consiglio Comunale e ai Capigruppo dei Comuni di Monte San Giusto e Corridonia, protocollando una richiesta di incontro. Iniziativa tra l’altro già annunciata nel corso del confronto pubblico avvenuto al Cag "Pippo per gli Amici" lo scorso 20 ottobre. "Si ritiene importante individuare dei criteri di scelta che tutelino l’ambiente, la popolazione e le aziende dei territori interessati tramite un percorso partecipativo e democratico – ha illustrato il presidente del comitato Andrea Gemondari –. Con tali finalità, si chiede un incontro anche con il dirigente dell’Ufficio Urbanistica o con i tecnici incaricati per le relazioni delle macroaree potenzialmente idonee dell’Ata 3, per discutere i nuovi criteri per la selezione del sito della discarica da proporre. Si auspica un’ampia convergenza sui criteri e la redazione di un ordine del giorno da presentare in Consiglio comunale".