Il comitato del centro: "Parcheggi, movida e cemento: ora il sindaco ci ascolti"

"La mancanza di parcheggi, la movida incontrollata e l’eccessivo consumo del suolo non sono argomenti "generici". Siamo ancora in attesa di una convocazione per un confronto pacifico e costruttivo". Dopo il flash mob di sabato scorso sotto il Comune, torna a farsi sentire il comitato dei residenti del centro, che si dice pronto a scendere nuovamente in piazza e risponde alla replica di Fabrizio Ciarapica. "Il sindaco, dopo la manifestazione, ha parlato di argomenti "generici", ma la mancanza di parcheggi, I’eccessivo consumo del suolo e la movida incontrollata, che causano forti disagi non ci sembrano "aspetti generici" – hanno fatto sapere i rappresentanti del comitato –. Per quanto riguarda i parcheggi, il comitato non è stato mai coinvolto in incontri di confronto che sappiamo sono stati fatti per valutare la sosta a pagamento in tutto il centro. Vorremmo capire quale studio stia facendo il tecnico incaricato e come sono state scelte le poche persone coinvolte. Le nostre perplessità sono anche rivolte alle numerose e impattanti nuove costruzioni che stanno trasformando la nostra città. Sappiamo benissimo che la normativa è nazionale e demandata poi alla Regione, ma ad oggi non sappiamo quali siano l’interpretazione e l’applicazione della legge regionale da parte dell’Ufficio tecnico del Comune. Civitanova viene trasformata a suon di varianti approvate di notte, senza alcun coinvolgimento della cittadinanza. Non siamo nemmeno d’accordo sull’affermazione del sindaco secondo cui l’incremento di volumetria porta un incremento di residenti. Crediamo che queste nuove costruzioni, per volumetria e costo, sono più indirizzate al turismo mordi e fuggi, senza tener conto della necessità di uno sviluppo equilibrato della città e quindi di chi vi risiede. A causa deII’invivibiIità i residenti si vedono svalutare il valore dei propri immobili. Vogliamo partecipare alle decisioni che riguardano noi, la nostra città e il nostro futuro. Perché ce Io impedisce? Restiamo ancora in fiduciosa attesa di una convocazione per un confronto. Nel frattempo – si legge in conclusione della nota –, noi continueremo a raccogliere adesioni, ad ascoltare il malcontento di chi vive a Civitanova, a tenere alta l’attenzione su problemi che ci sembrano ormai urgenti e, perché no, scendere di nuovo in piazza".