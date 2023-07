Il Comitato del No alla Discarica a Recanati annuncia il quinto ricorso al Tar

"Non finisce qui, non indietreggeremo di un millimetro, anzi siamo pronti alla battaglia finale con la presentazione di un quinto ricorso al Tar qualora venisse approvato il piano d’ambito". È questo il commento di Fabio Lanari (nella foto), presidente del "Comitato No Discarica Territorio Montefano-Recanati", costituitosi nel 2020 per contrastare la scelta dell’Ata 3 Macerata, allora guidata dal presidente Antonio Pettinari, sulle 70 potenziali aree da adibire a discarica provinciale, tra cui ben 18 presenti nei Comuni di Montefano e Recanati. A seguito di ciò, il comitato, che oggi conta più di 3.000 aderenti, ha avviato un’importante battaglia legale il cui ultimo atto è stato all’inizio del mese quando è stato presentato il quarto ricorso al Tar per contestare l’intero iter amministrativo intrapreso dall’ente e verificare possibili istanze risarcitorie nei confronti di coloro che sono "coinvolti in questa oscura e pertanto incomprensibile vicenda". A seguire il comitato nella tutela dei suoi interessi è un team di illustri avvocati dello studio Grimaldi, coordinati da Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del Presidente della Repubblica. "A fine 2021, nonostante i ricorsi del comitato, a cui si sono aggiunti quelli del Comune di Recanati e di Montefano, a sfregio delle innumerevoli oggettive peculiarità dei nostri territori, ricorda ancora Lanari, l’Ata 3 di Macerata ha adottato il piano d’ambito, mantenendo i 18 siti nei comuni di Recanati e Montefano, trasferendolo comunque alla Regione Marche per il controllo di congruità con il piano regionale gestione rifiuti. A breve verrà convocata l’assemblea dell’Ata 3 Macerata (rinviata al 3 agosto, ndr) per l’approvazione definitiva del piano d’ambito e questo comporterà – precisa infine Lanari –, a prescindere dalla decisione ultima su dove realizzare il sito di discarica provinciale, che tutti gli 84 siti in esso inseriti verrebbero vincolati. Ciò significa che i Prg non potranno prevedere destinazioni contrastanti con quelle del piano d’ambito e che eventuali titoli edilizi rilasciati, in contrasto con la destinazione indicata dal piano d’ambito, sarebbero annullabili".

Antonio Tubaldi