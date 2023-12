Il comitato del no alla discarica ricorre al Tar per la quinta volta

di Antonio Tubaldi

Siamo al quinto ricorso al Tar presentato dal comitato "No Discarica Territorio Montefano-Recanati" contro il piano d’Ambito dell’Ata 3 dove compaiono ancora tutti gli 84 siti inizialmente individuati per la nuova discarica in territorio maceratese. Il ricorso naturalmente riguarda i siti che sono stati individuati fra i comuni di Recanati e Montefano e il Comitato assicura che l’azione legale proseguirà fino a quando un solo sito in questo comprensorio continuerà a comparire nella lista di quelli potenzialmente idonei. All’assemblea dell’Ata3 di Macerata, tenutasi il 30 novembre, il comitato era presente con il presidente Fabio Lanari e altri membri del direttivo. "A quanto pare i tempi previsti per la conclusione dell’iter, avviato ormai da più di tre anni, sono ancora lunghi. Come si è letto in questi giorni, degli 84 siti individuati, ve ne sono 14 per i quali non è ancora stata presentata dai Comuni la documentazione richiesta dall’Ata3 lo scorso settembre e 16 per i quali la documentazione, originariamente richiesta da più di tre anni, risulta essere inspiegabilmente incompleta. Pertanto, il lavoro commissionato dall’Ata3 di Macerata all’ingegner Massimo Stella e all’Università Politecnica delle Marche di Ancona è stato al momento svolto solo su 54 siti". Questo cosa significa? Che, in attesa giunga la documentazione completa relativa ai 30 siti dai Comuni inadempienti, è stata svolta una scrematura sui 54 che con la documentazione sono a posto. Ebbene, l’analisi ha portato all’esclusione di 25 lasciandone pertanto, al momento, solo 29 potenzialmente idonei: ben 11 di questi sono nei comuni di Recanati e Montefano. Sarcastico il comitato che rimarca come "siano stati necessari 3 anni per arrivare a determinare che 25 aree non avrebbero potuto ospitare la nuova discarica perché troppo piccole. Non appena è stato conferito l’incarico ai tecnici, è stato da loro rilevato, che questi siti non avevano i 10 ettari disponibili, pertanto non avrebbero dovuto essere inseriti negli 84 iniziali. Il comitato, composto da migliaia di cittadini, ha dedicato tempo e ingenti risorse economiche al contrasto di questa scellerata decisione presa dai politici".