Il Comitato del No: "Chiederemo all’Arpam lo stato delle emissioni"

Il Comitato No Antenne di Via Verdi e Guerrazzi si appella ai cittadini con i promotori Barbara Caniglia, Nazzareno Cifanio e Tiziana Streppa, nell’invito "a scrivere all’Arpam per chiedere lo stato delle emissioni delle centraline vicine casa vostra e scriveteci a [email protected] per monitorare quante siano attive e di che tipo siano le emissioni". Loro all’Arpam hanno già scritto "per conoscere – spiegano – le emissioni dell’antenna vicina alle abitazioni e alle scuole". L’ultima verifica in quella zona risale al 2012. "Il cumulo degli inquinanti – spiega col Comitato – servirà all’approvazione di un piano antenne che escluda le zone densamente popolate e le scuole. Chiediamo di salvare anche gli scorci paesaggistici più belli della città".