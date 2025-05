Il Comitato lascia l’ippodromo. Gestione provvisoria fino al bando

Risolta la convenzione con il Comitato corse ippiche per la gestione dell’ippodromo Martini. È stato lo stesso Comitato a comunicarlo al Comune di Corridonia che si è subito attivato per trovare una soluzione in modo da salvare la stagione ippica. Infatti le corse al galoppo, quest’anno scese a 9 rispetto alle 11 del 2024, dovrebbero partire almeno dopo la metà di giugno. "Il fatto che gli ippodromi affrontino delle difficoltà nella gestione non riguarda solo Corridonia – ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli –, considerando che i costi sono elevati e gli impianti vanno ammodernati. Pertanto il Comitato corse ippiche ha svolto le proprie valutazioni e ci ha manifestato delle difficoltà a gestire le corse per quest’anno, così dall’amministrazione comunale c’è stato il totale impegno di appoggiare delle proposte alternative".

Si fa quindi ancor più concreta la possibilità che un gruppo di imprenditori locali, ipotesi già paventata dal consigliere comunale Matteo Ceschini nell’ultima assise civica, possa subentrare nella gestione della struttura. Il Comune però sta operando non solo nel breve, ma anche nel lungo termine. "Nulla è ancora concluso – ha precisato il primo cittadino –, le considerazioni del Comitato vanno rispettate senza alcuna dietrologia. È volontà di tutti mantenere le corse, ma anche di migliorare la qualità dell’esperienza per chi frequenta l’ippodromo. I tempi sono stretti e la normativa rigida. Il gruppo chiamato a voce di popolo di ”volenterosi” che vorrebbe subentrare nella gestione è composto da persone che amano il mondo dei cavalli, e potrebbero assumersi un onere non indifferente. Se questa società avrà i requisiti, ben venga, da parte dell’amministrazione l’appoggio c’è, comunque questo lo consideriamo un periodo transitorio proprio per evitare lo stop delle corse. Non ci sono i tempi per emanare un bando per la gestione dell’ippodromo, cosa che sarà verosimilmente fatta a settembre. In questi mesi si potrà optare per una procedura più snella. Poi dovremo attendere la conferma del ministero che dovrà accettare il cambio di gestione".

Diego Pierluigi