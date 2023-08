Il Comitato Piane Chienti denuncia il Cosmari

di Giuliano Forani

Il Comitato Piane Chienti, che rappresenta un centinaio di famiglie, ha trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata, una denuncia a carico del Cosmari "per attività di trasporto e stoccaggio di materiale organico nel deposito sito in contrada Piane di Chienti che è invece deputato solo allo stoccaggio e smistamento di materiale inorganico". Per il Comitato, il conferimento improprio sarebbe avvenuto senza un opportuno monitoraggio dell’impatto ambientale sulle abitazioni circostanti e con mezzi di trasporto inadeguati che "lasciano scie di residui organici liquidi, oleosi e maleodoranti". Un lungo tratto di strada, secondo i denuncianti, con intuibili conseguenze sotto il profilo igienico sanitario e con grave disagio dei residenti. All’autorità competente chiedono di indagare se tale attività avvenga nel rispetto delle leggi.

Una storia vecchia, quella dell’impianto di stoccaggio del Cosmari, da sempre contestato dai residenti. "A detta del sindaco Fabrizio Ciarapica, e in precedenza dall’allora sindaco Massimo Mobili – informano gli estensori della denuncia – lo stoccaggio era stato approvato solo per materiale inorganico (carta e blu) e poi allargato al giallo. Da qualche mese, invece, lì viene conferito anche l’umido. Per la presenza di materiale organico nel sito dovrebbe essere previsto il monitoraggio ambientale, ma ciò non viene fatto". Nella denuncia, inoltre, si chiede anche di indagare a che titolo il proprietario dei capannoni permetta tale uso, visto che lo stesso, su richiesta dei vicini, sosterrebbe che tutto è in regola e i capannoni sono ad uso industriale, mentre ai residenti risulta che essi siano ad uso artigianale su suolo agricolo. E come se ciò non bastasse, ci sono da aggiungere i danni provocati dai liquami che durante il trasporto colano, penetrano nel terreno coltivato e puzzano. Il Comitato, infine, chiede alla Procura di verificare se sia normale che "il proprietario dei capannoni, in 12 anni, abbia sempre usufruito di un congruo affitto senza mai contribuire alle spese di riabilitazione della strada vicinale né di quella davanti ai suoi capannoni".