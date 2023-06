Il comizio del ’95 al cinema Italia "Mai vista tanta gente a Macerata"

di Lorenzo Monachesi

"Mai vista così tanta gente, nemmeno a San Giuliano". Evio Hermas Ercoli ricorda quel martedì 18 aprile 1995 quando Silvio Berlusconi venne a Macerata in occasione delle imminenti elezioni provinciali e regionali. "Attorno alle 18 – aggiunge – era in programma l’incontro al cinema Italia, già strapieno sin dalle 16 e tanti telefonarono per sapere come entrare". "Erano presenti – dice Gianni Menghi, già vicecoordinatore di regionale Forza Italia – l’onorevole Maurizio Bertucci; Stefano Bastianoni, candidato alla presidenza della Regione; Ercoli, candidato alla presidenza della Provincia, che fece da accompagnatore e guida al leader degli azzurri nelle piazze e vie del centro". L’arrivo di Berlusconi catalizzò entusiasmo, curiosità. "Prevedendo però un grande afflusso – continua Menghi – si scelse di attrezzare con un maxi schermo piazza Vittorio Veneto dove peraltro Berlusconi, al termine del comizio principale, tenne un secondo comizio più breve per salutare i molti simpatizzanti". C’era tanta gente nel cinema, ma anche fuori. "Berlusconi – dice Menghi – salì su una delle due nicchie di Palazzo degli Studi per salutare i simpatizzanti riuniti in piazza Cesare Battisti; strinse mani e salutò un bimbo in braccia alla mamma. Ad accompagnare il Cavaliere arrivarono lo storico assistente personale Niccolò Querci e Marinella Brambilla (segretaria)". Poi venne accompagnato in piazza Vittorio Veneto. "Davanti alla chiesa di San Giovanni – dice Ercoli – avevamo allestito un palco. Berlusconi parlò per tre minuti e la piazza si riempì in un attimo, appena si sparse la voce si vide in lontananza un fiume di persone lungo il corso dirigersi verso di noi. A quel punto il questore diede l’ordine di andare via per ragioni di ordine pubblico". In quella occasione Ercoli potè toccare con mano alcune qualità dell’uomo e del leader. "Aveva carisma, empatia con le masse, entrava subito in sintonia con la gente, aveva la capacità di tranquillizzare gli ascoltatori sul futuro. Aveva messo in moto un’aspettativa enorme. È stata una persona molto preparata, non lasciava nulla al caso e del sottoscritto – ricorda Ercoli – sapeva tutto nei particolari".

Fu una visita particolare perché fu la sua prima uscita per le amministrative. "Per l’occasione – aggiunge Menghi – era presente una troupe Rai con la giornalista Maria Latella che stava realizzando dei reportage sul tour elettorale di Berlusconi: il resoconto della visita maceratese fu poi trasmesso in seconda serata su Rai Uno". La visita venne preparata nei dettagli, prenotando diversi alberghi per ragioni di sicurezza. "La visita – dice Menghi – si è conclusa con un ricevimento a invito a Villa Quiete durante il quale ci fi chi chiese autografi e fotografie, allora non esistevano selfie e Berlusconi usava un Motorola microtac".