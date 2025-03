"Il commercio è cambiato, noi chiudiamo"

Un nuovo negozio storico sta per abbassare definitivamente le serrande: questa volta si tratta di "Castellani e Mosca" a Sambucheto di Montecassiano, che ha dato il via allo svuotatutto per chiusura dopo 57 anni di attività.

A spiegare i motivi della decisione sono il titolare Otello Castellani e la figlia Romana. "Qui abbiamo sempre venduto di tutto, dai giocattoli ai costumi di carnevale, dalle biciclette agli attrezzi da giardinaggio. Nel corso del tempo però, a poco a poco, abbiamo diminuito l’offerta – affermano –. Il primo motivo della chiusura è la stanchezza, tenere aperto è diventato difficile e il guadagno non basta più nemmeno per coprire le spese di normale amministrazione. Abbiamo provato a mettere in vendita l’attività, proponendo un affitto più basso per il primo anno e degli aiuti ai nuovi acquirenti, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta interessata".

Il problema, continuano, risiede nel cambiamento di abitudini e modalità che il commercio ha subito negli ultimi anni, penalizzando così i negozi di vendita al dettaglio e, soprattutto, fisici. "Non c’è più nessuno che abbia voglia di rilevare questo tipo di attività e investire l’impegno che serve per portarla avanti. È il motivo per cui negozi come questo andranno via via scomparendo. Adesso il grosso del commercio si sviluppa su internet, e la prova lampante l’abbiamo avuta con le maschere di carnevale: prima vendevamo sui 30-35 costumi al giorno, i clienti arrivavano anche da fuori città per portarli a casa; adesso entra qualcuno ogni tanto per provarli, si fa una foto e li compra in un secondo momento su internet. Dopo il periodo di festa si ha addirittura la possibilità del reso, così si riprendono anche i soldi spesi. È un peccato – sottolineano padre e figlia – perché la vendita al dettaglio è anche e soprattutto uno scambio con il cliente, gli si dedicano dei minuti per capire le sue necessità e si crea un legame umano. Nei centri commerciali o su internet questo non succede".

Nessuna idea precisa, per ora, sulle tempistiche di chiusura, ma la speranza di salutare gli anni di attività in bellezza dopo i numerosi sacrifici. "Non abbiamo ancora una data precisa per la chiusura, abbiamo iniziato lo svuotatutto e speriamo di vendere il più possibile prima di salutare i nostri clienti. Negli anni i sacrifici fatti sono stati tanti e chiudere ci dispiace, ma giocarsi i risparmi di una vita perché non si riesce più a guadagnare non vale la pena. Un enorme grazie – concludono – va ai nostri clienti affezionati e a tutti coloro che ci hanno supportato nel nostro lavoro".

Martina Di Marco