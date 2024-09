Il commissario Angelici ai saluti. Omaggio delle Volanti in piazza

Dopo quarant’anni al servizio del Paese, va in pensione il commissiario capo Valter Angelici, capo della Squadra Volanti della Questura di Macerata. Sabato scorso, in piazza della Libertà, Angelici è stato salutato dai colleghi, dal questore Gianpaolo Patruno, dal commissario di Polizia di Stato Jacopo Di Francesco e dal comandante della polizia locale Danilo Doria. Proprio le sue Volanti, nell’ultimo giorno di lavoro, hanno voluto salutare il commissario capo in piazza con sirene e lampeggianti. Entrato in polizia nel 1984 come ausiliario alla questura di Roma, nel corso degli anni Angelici ha cambiato vari uffici e città, ricoprendo diversi ruoli nell’amministrazione fino al supermento del concorso da vice commissario nel 2018. Tra gli incarichi più importanti ricoperti negli anni, quelli di vice capo di gabinetto e dirigente delle Volanti di Macerata. Angelici ha voluto essere in prima linea fino all’ultimo e ha assicurato che non lascerà mai la divisa perché, come ama ripetere, l’uniforme della Polizia di Stato è la sua seconda pelle.

re. ma.