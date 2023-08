Il commissario Castelli: "L’accessibilità del cratere è strategica"

I Comuni di Belforte, Caldarola, Sarnano hanno incontrato i rappresentanti della struttura commissariale e del soggetto attuatore Anas per il terzo stralcio degli interventi Pnc-Pnrr. "Per migliorare i tracciati in via di definizione sono stati approfonditi i contesti e le specificità locali – spiega il commissario straordinario Guido Castelli – registrando la piena disponibilità e attiva compartecipazione delle amministrazioni locali. Per la riparazione socio-economica del cratere l’accessibilità di questi territori è strategica. Consapevoli di ciò, stiamo lavorando a questo grande Piano di rigenerazione viaria per l’Appennino centrale che, tra le altre cose, prevede la realizzazione della Pedemontana tra Belforte e Mozzano (Ascoli). Con il soggetto attuatore Anas, abbiamo già pubblicato bandi di appalto per opere stradali per 1,3 miliardi di euro. Il processo partecipativo è stato alla base degli incontri appena svolti. L’impegno da parte delle amministrazioni locali e dei tecnici è quello di proseguire nel rapporto di collaborazione e condivisione". Gli incontri si sono svolti a Sarnano, San Ginesio, Cessapalombo. Inoltre ieri all’Usr di Piediripa di Macerata Castelli ha incontrato il sindaco di Valfornace Massimo Citracca sui temi della ricostruzione. "Essere vicino ai sindaci e ai Comuni è utile e doveroso – ha concluso Castelli –. Siamo qui in pieno agosto per lavorare e crescere insieme".