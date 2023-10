Il commissario incontra il Papa: "Gli ho parlato delle comunità ferite"

"La ricostruzione deve avvenire con "metodo sinodale": ovvero "camminando insieme" anche per costruire le attività di riparazione economica e sociale del territorio. Nella ricorrenza del 26 ottobre, ho avuto l’occasione e la fortuna di poter presentare a Papa Francesco il grande sforzo che stiamo compiendo per ridare futuro alle comunità ferite dal terremoto di 7 anni fa". Così il commissario straordinario Guido Castelli ricevuto, ieri, in udienza privata in Vaticano dal Santo Padre. "Un’opportunità benedetta per chi come me, e con me, ha l’onore e l’onere di questo grande servizio politico, nel senso più nobile del termine – ha aggiunto –. Ho avuto modo anche di raccontare le difficoltà delle comunità che hanno dovuto recuperare energie e speranza per vincere la tentazione dell’abbandono dei luoghi feriti. Un cambio di passo è avvenuto, credo, e ho voluto comunicare le esperienze di questi mesi a Papa Francesco, che mi ha regalato attenzione e partecipazione da condividere con tutti coloro che abitano e lavorano nel cratere. In particolare, ho illustrato al Santo Padre - che l’intera comunità del sisma incontrerà in un’udienza il 24 novembre - la grande premura nella ricostruzione, in relazione ai problemi della transizione ambientale. Non a caso l’esperienza della struttura è stata scelta tra quelle che saranno illustrate alla Cop28 di Dubai, alla quale il Papa mi ha espresso l’intenzione di presenziare".

l. g.