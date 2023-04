Il commissario Pettinelli: "Nessuna corrente contro la maggioranza"

Alcuni esponenti di Vince Civitanova entrano nel gruppo di Fratelli d’italia, da palazzo Sforza giunge la voce che lo abbiano fatto per indebolire Troiani ma il direttivo dei meloniani non ci sta e per bocca del commissario cittadino Igori Pettinelli puntualizza: "Non esistono correnti di alcun genere o progetti contro qualcuno della maggioranza. Il partito ha già dimostrato buonsenso lavorando di concerto agli altri nell’esclusivo interesse della città. I nuovi sostenitori sono sempre certamente tutti i benvenuti, il tesseramento online del partito è sempre aperto e ringraziamo chi vorrà sostenerci. La semplice adesione indipendente non ha nulla a che fare con quelli che saranno i percorsi di ciascuno".