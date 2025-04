Il compleanno finisce al pronto soccorso

Esagera con l’alcol e la sua festa di compleanno finisce all’ospedale. La notte di Pasqua un neo 22enne residente nell’Anconetano, è stato soccorso fuori dal Donoma. Il giovane aveva alzato un po’ troppo il gomito durante la serata, mentre si trovava in compagnia di un gruppo di amici per festeggiare il compleanno. Alla fine della festa, il ragazzo si è sentito male mentre era già fuori dal locale di via Mazzini. E così è stato allertato il 118. Il ragazzo è stato controllato sul posto dal personale sanitario, quindi caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso di Cvitanova Alta. Il festeggiato aveva esagerato con l’alcol e per questo si è sentito male.