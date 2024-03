Il Comune a Tipicità con uno stand

Grande attesa per la presenza di Macerata all’interno di Tipicità Festival 2024, al Fermo Forum da oggi a lunedì. Con uno stand dedicato, il Comune promuoverà la manifestazione Tipicità Evo in programma in città a ottobre con le eccellenze gastronomiche del territorio. "Saremo presenti con un nostro stand informativo-promozionale a Tipicità Festival – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, Laura Laviano –. Si tratta di un’imperdibile vetrina nazionale e internazionale per Macerata e per le realtà del mondo produttivo e associazionistico del territorio. Questa è la prima tappa di avvicinamento alla quarta edizione di Tipicità Evo attesa per il prossimo ottobre, preceduta dal contest "Aperitivo Macerata" in occasione della Festa della Città a giugno, oltre che da una serie di appuntamenti sul territorio comunale". Tipicità Evo è ormai parte del Grand Tour delle Marche e ha come finalità la valorizzazione dell’enogastronomia e del turismo per studiare e gustare il futuro del pianeta cibo. All’interno saranno presenti operatori e produttori locali del settore "cibo&innovazione", giornalisti, blogger, influencer, buyer e visitatori.