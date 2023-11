"Il Comune accumula liquidità. Ma continua a chiedere mutui"

"Il Comune accumula soldi liquidi, al 9 novembre ha 19.983.212 euro in cassa. Allora perché prendiamo mutui?". Lo chiede Dimitri Papiri (Kleos) "e non è solo assurdo – denuncia Papiri (nella foto)– ma sarebbe anche una violazione di legge. Il solo regolamento di Contabilità dispone che l’ente ‘ricorre all’indebitamento solo qualora non siano presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio’. A dire, se hai soldi liquidi non puoi prendere mutui". Ogni movimento di Tesoreria aggancia i codici di un sistema di controllo della Banca d’Italia e permette puntuali verifiche.

"Eppure – osserva – se si guarda lo storico dei movimenti di Tesoreria degli ultimi 10 anni emerge una gestione non logica, ma nessuno risponde della gestione dei soldi pubblici". Questo il quadro dei saldi di cassa al 31 dicembre nel decennio passato: 2.336.945 euro (2012), 3.659.015 (2013), 7.675.845 (2014), 7.848.464 (2015), 5.071.586 (2016), 3.386.250 (2017), 9.937.437 (2018), 10.354.413 (2019) 16.850.339 (2020), 17.166.704 (2021), 19.185.144 (2022) e 19.983.212 al 9 novembre 2023. "Stiamo – dice – accumulando contante. La disponibilità di cassa non solo aumenta compulsivamente, ma da oltre due anni è sempre maggiore ai 15 milioni e da agosto 2023 superiore ai 19 milioni di euro. La cassa vincolata era di 5.931.539 euro al primo gennaio e dovrebbe essere intorno ai 6.000.000 oggi. Dunque, pur considerando vincoli di ogni tipo, nei conti potrebbero giacere oltre 10.000.000 di liquidità spendibile".

"Eppure – segnala – le strade sono in condizioni fatiscenti e quello che si realizza necessita di accensione di mutui, 2.503.000 euro dall’inizio del 2023 e altri ne verranno prima di fine anno". "Il Comune – conclude – ha conti correnti che traboccano di soldi eppure accende più debito di quello che restituisce. Il totale mutui è 41.000.000 euro che alla collettività costano 1.700.000 euro l’anno di interessi e i costi annuali per la manutenzione straordinaria di tutte le strade equivalgono alla spesa per interessi, mentre la rata annuale di rimborso dei mutui è di 3.800.000 euro, come una grande opera pubblica".

l. c.