Il Comune acquista il Farnese per 200mila euro

Il consiglio comunale di Cingoli ha approvato all’unanimità, con l’impegno finanziario di 200mila euro, l’acquisto del teatro Farnese dal Circolo cittadino. Il sindaco Michele Vittori ha tenuto un’esauriente relazione introduttiva, rilevando che dal Comune viene perfezionata "un’operazione straordinaria" per evitare che Cingoli, dopo la chiusura del cinema, restasse priva di un contenitore importante. "Riteniamo il Farnese – ha sottolineato Vittori – simbolo di cultura, con ampia disponibilità per molteplici iniziative. Dopo una lunga fase interlocutoria con la proprietà, sarà sottoscritto il nuovo contratto. Ci impegneremo per ottenere finanziamenti per rendere più adeguata la struttura". Consensi e osservazioni dai componenti dell’opposizione col gruppo "Per Cingoli". Alessandro Maccioni ha giudicato favorevolmente l’acquisto che era "un punto saliente del nostro programma". Claudia Spadoni ha espresso "l’auspicio che questo primo passo preluda a un progetto più ampio". Più articolato l’intervento di Raffaele Consalvi per cui "si poteva eseguire la trattativa un po’ prima, per entrare nel circuito dei finanziamenti del Pnnr e mettere a norma il complesso per una serie di iniziative non sporadiche". Vittori ha risposto che "non si poteva partire prima. La partecipazione ai bandi sarà attuata quando il Comune avrà il possesso dell’immobile".

Gianfilippo Centanni