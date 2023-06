Il Comune aiuta le famiglie e le associazioni sulla Tari

Un fondo di 10.000 euro, per attivare specifici bandi per la concessione di contributi a sostegno di piccole associazioni e famiglie con tre figli per il pagamento della Tari (tassa sui rifiuti). È stato costituito dal Comune di Tolentino, in base a una delibera di Consiglio per dare un aiuto ai nuclei numerosi con tre figli e Isee (indicatore situazione economica equivalente) inferiore a 20.000 euro, e alle piccole associazioni che non ricevono altri contributi dal Comune (che non hanno percepito negli ultimi due anni contributi comunali per iniziative svolte). In particolare, 9mila euro sono destinati alle famiglie e mille alle piccole realtà associative. In Consiglio comunale erano state avanzate delle ipotesi dal presidente dell’assise Alessandro Massi e dai consiglieri di minoranza Francesco Pio Colosi (Fd’I) e Silvia Tatò (Tolentino nel cuore). "Siamo voluti andare incontro a queste proposte con una fase sperimentale, costituendo un piccolo fondo che ci permetterà, tramite bando, di capire quante richieste abbiamo e pesare l’impatto economico della misura – spiega l’assessore al bilancio Diego Aloisi –. Così per il futuro possiamo fare una stima e capire se e come apportare modifiche al regolamento Tari". Chi rientra nelle condizioni di ammissibilità può presentare domanda all’ufficio entrate, su apposito modello predisposto e reperibile all’ufficio o sul sito del Comune, entro le 12 del 30 ottobre, sia per le famiglie numerose che per le piccole associazioni. Si considerano pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo pec a [email protected] o con plico raccomandato AR o consegnate a mano, entro il termine predetto, all’ufficio protocollo del Comune in piazzale Europa. I contributi non possono superare il 20% della Tari dovuta e, in caso di insufficienza dei fondi, si procederà a ripartizione proporzionale.

Lucia Gentili