Il Comune assume due operai. Via al concorso per la selezione

Il Comune di Recanati potenziamento della propria struttura operativa prevedendo nel Piano triennale dei fabbisogni di personale l’assunzione, quest’anno, di due nuove unità a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di conduttore di macchine operatrici complesse, nell’area degli operatori esperti. Questa iniziativa rappresenta un segnale della volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare l’Area tecnica, rispondendo a un bisogno di risorse umane qualificate nel comparto operativo. L’avvio della procedura concorsuale si è reso possibile a seguito della verifica, da parte della Regione Marche, dell’assenza di personale in disponibilità negli elenchi della pubblica amministrazione, rendendo di fatto praticabile la via del reclutamento diretto. Inoltre, la legge non impone ancora l’obbligo della procedura di mobilità fino a fine anno e questo ha consentito al Comune di snellire i tempi e indire il concorso pubblico. Il bando, oltre a rappresentare un’opportunità occupazionale per il territorio, si distingue anche per l’attenzione all’inclusione: uno dei due posti sarà riservato alle categorie protette e un posto sarà riservato al personale militare in ferma prefissata e breve.