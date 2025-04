Il Comune celebra la Liberazione. Marcia annullata per il maltempo

La pioggia battente ha interrotto solo sul finire le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo organizzate dal Comune di San Severino, medaglia d’oro per la partecipazione alla lotta partigiana, e dalla sezione Capitano Salvatore Valerio dell’Anpi. In corteo hanno sfilato il gonfalone medagliato e le autorità, le associazioni combattentistiche e d’arma e quelle di volontariato con una rappresentanza delle scolaresche. Davanti al monumento alla Resistenza di viale Mazzini la banda Adriani, diretta dal maestro Vanni Belfiore, ha eseguito il Canto degli Italiani. Qui la presidentessa dell’Anpi settempedana, Donella Bellabarba, ha ricordato il sacrificio di tanti uomini e donne nella lotta di Resistenza, che ha donato al nostro paese la libertà. Poiché la sindaca Rosa Piermattei era alla cerimonia provinciale a Tolentino, è stata la vice sindaca Vanna Bianconi a intervenire per l’amministrazione, chiedendo un minuto di raccoglimento per Papa Francesco. Poi il suo intervento si è spostato sui giovani e giovanissimi presenti con una rappresentanza del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, protagonisti di un "importante esercizio democratico". È a loro, e a tutti i presenti, che Bianconi ha posto una domanda chiave: "Quale futuro desideriamo? Quale antifascismo vogliamo vivere? Un futuro di resistenza alla violenza ovunque si manifesti, un futuro di democrazia e di ascolto che è antidoto alla violenza che opprime, un futuro non di individui ma di comunità". Annullate, causa minaccia di maltempo, le iniziative del pomeriggio con la tradizionale "Marcia sui sentieri della Memoria" fino al monumento al capitano Valerio a Monte Argentaro – Valdiola, dove è stata deposta una corona d’alloro.