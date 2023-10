Il Comune cerca addetti alla raccolta delle olive e alla potatura

Il Comune di Tolentino è proprietario di appezzamenti in cui si trovano alberi di ulivo, per la precisione, il terreno lungo viadotto Berlinguer in contrada Pace e quello limitrofo al Formaggino al Foro Boario. Ma non ha in dotazione personale che possa occuparsi di raccolta delle olive e potatura. Così la giunta Sclavi ha deliberato un atto di indirizzo al fine di attivare le procedure per la concessione della raccolta degli ulivi di proprietà comunale nei mesi di ottobre e novembre. "I richiedenti potranno essere le associazioni no-profi con sede a Tolentino nei pressi degli uliveti individuati – è scritto nell’atto – o, in mancanza, i privati cittadini residenti nel Comune. Gli assegnatari si impegnano comunque ad effettuare oltre alla raccolta, anche la potatura, la pulizia del terreno e lo smaltimento di foglie e ramaglie. Gli assegnatari dovranno assumersi ogni responsabilità, con conseguente esonero dell’amministrazione, per eventuali danni a persone o cose o per eventuali infortuni, previa sottoscrizione di idoneo contratto di raccolta. Nel caso in cui la concessione alla raccolta sia attribuita a privati, questi si impegnano a corrispondere al Comune il 10% dell’olio ottenuto dalla molitura delle olive raccolte: sarà destinato alle mense scolastiche. Oppure a corrispondere un pari valore all’ente (eurolitro 9,02 come da prezziario Ismea per le Marche), importo che sarà destinato a sostenere varie attività a carattere sociale delle associazioni comunali".