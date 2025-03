Il Comune cerca cittadini attivi

L’amministrazione comunale di Recanati torna a puntare sulla cittadinanza attiva e per questo convoca un incontro pubblico, fissato per martedì primo aprile, nella sala Giunta del Palazzo Comunale alle 18. All’incontro, aperto a tutti, saranno presenti il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, il vicesindaco Roberto Bartomeoli e l’assessore alle politiche sociali Emanuela Pergolesi.

Durante l’incontro si parlerà del progetto di cittadinanza attiva, delle iniziative che i cittadini potranno assumere e sarà discusso il regolamento vigente a cui l’amministrazione ha intenzione di apportare alcune modifiche. "La collaborazione e il confronto con i cittadini sono dimensioni fondamentali dell’azione della nostra amministrazione – tiene a sottolineare il vicesindaco Bartomeoli, promotore dell’iniziativa – e crediamo che la partecipazione dei cittadini alla vita di comunità sia sinonimo di inclusione e solidarietà. Il Comune è una grande casa dove tutti fanno la loro parte per contribuire al bene collettivo. Per questo riteniamo fondamentale riavviare questa macchina".

Il servizio di cittadinanza attiva, infatti, si pone l’obiettivo di promuovere la gestione condivisa dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e ente comunale per la cura quotidiana o sporadica di elementi del patrimonio collettivo. I cittadini che desiderano partecipare all’iniziativa dovranno iscriversi all’Albo dei cittadini attivi ottenendo, a carico del Comune, una copertura assicurativa e i mezzi per effettuare gli interventi. Potranno così dedicarsi alla cura del verde pubblico, alla pulizia e a piccoli interventi di manutenzione generale che saranno concordati in un piano di intervento stipulato tra i cittadini e il Comune. Per partecipare all’iniziativa è sufficiente essere residenti a Recanati, aver raggiunto la maggiore età e godere dei diritti civili.

"Si tratta di piccoli interventi – conclude Bartomeoli – ma che per la comunità possono fare la differenza. Invitiamo tutti coloro che hanno fatto parte in passato del progetto a confrontarsi durante l’incontro per verificare se ci possa essere la volontà di riprendere il percorso di collaborazione, ma auspichiamo soprattutto che tanti altri cittadini possano unirsi all’iniziativa per portare un servizio concreto alla cosa pubblica".