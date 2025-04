Il Comune cerca il trenino turistico

Torna il trenino turistico a Recanati. Non è una novità per la cittadina leopardiana, che nel passato aveva già utilizzato questo mezzo nel periodo estivo, e ora l’amministrazione ha pensato di riprendere questa attività turistica itinerante facendo girare per le vie della città un trenino su gomma: partendo da piazza Leopardi arriverà a Montemorello e da lì, percorrendo tutta la passeggiata panoramica delle mura arriverà al museo di Villa Colloredo Mels per poi fare ritorno in piazza.

Il dirigente del servizio ha predisposto un avviso pubblico per cercare treno, capotreno e macchinista offrendo loro tutto l’incasso dei biglietti ed eventuali sponsorizzazioni a fronte di una completa assunzione di responsabilità e di completa gestione del servizio, compresa l’istallazione della segnaletica. Si chiede è anche di prevedere la gratuità per i bambini fino a 3 anni e per le persone disabili certificate, oltre a qualche corsa a prezzi agevolati per un utilizzo con finalità promozionali, didattiche e/o sociali per conto del Comune. C’è tempo fino al 5 maggio per proporsi.