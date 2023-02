Il Comune di Tolentino ha lanciato un avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per l’individuazione di siti in cui celebrare matrimoni civili. Gli spazi saranno messi nella disponibilità dell’ente in qualità di uffici distaccati di stato civile, previa sottoscrizione di apposita convenzione e delibera di giunta da trasmettere al prefetto di Macerata. É stato approvato il contenuto della convenzione, della durata di due anni, che i soggetti interessati dovranno sottoscrivere per regolamentare l’uso dei siti. Le domande saranno esaminate dagli uffici, che potranno effettuare controlli e sopralluoghi nelle strutture.