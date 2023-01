Il Comune cerca sponsor per il Carnvale: spese per 42mila euro

Spesa record per il Carnevale civitanovese e il Comune emette un bando pubblico per trovare sponsor privati e attutire il costo della manifestazione che si svolgerà in due giornate, domenica 19 e martedì 21 febbraio, e che peserà sul bilancio per 42.000 euro. La festa torna dopo gli anni della cancellazione a causa dell’emergenza Covid. Il tema è ‘Carnevalando con la Petena a Civitanova’ e dunque l’evento sarà nel segno della figura femminile marinara, e personaggio storico civitanovese, che si prendeva cura dei bambini civitanovesi. Verrà rappresentata dalla scuola di recitazione Enrico Cecchetti. Due le giornate di festa: domenica 19 febbraio in piazza XX Settembre, lungo corso Umberto e nelle vie limitrofe spettacoli, musica, animazione, la banda cittadina, performance itineranti; poi, martedì 21, ancora una festa in piazza per salutare Re Carnevale. La proposta artistica è stata presentata da Proscenio Teatro di Fermo ed è comprensiva di orchestra, presentatore, direzione artistica e coordinamento della manifestazione, più l’allestimento degli spettacoli e delle animazioni, compresa una illuminazione scenografica sul tema del Carnevale da allestire in piazza per l’intera settimana carnevalesca. Nella spesa di 42.000 euro sono compresi anche i costi per premi di partecipazione ai gruppi mascherati con un budget stimato di 5.600 euro. E per racimolare un po’ di soldi, vista l’entità della somma impegnata, il Comune bussa alla porta dei privati ed ha emesso un avviso pubblico per la ricerca di sponsor. La cifra che verrà raccolta andrebbe a coprire l’erogazione dei contributi di partecipazione destinati ai gruppi mascherati. Non verranno prese in considerazione offerte inferiore ai 1.000 euro e chi volesse finanziare il Carnevale può farlo presentando domanda entro il 4 febbraio.

Lorena Cellini