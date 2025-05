Il Comune cerca tutor volontari animatori per i centri estivi. Per Estate in Quartiere 7x7, in programma dal 9 giugno al 25 luglio, dal lunedì al venerdì con orario 8-12.30, gli animatori saranno divisi in due gruppi e coordinati da un educatore professionale della cooperativa Il Faro e da un volontario del servizio civile universale. È possibile presentare la candidatura fino a venerdì, a mano all’ufficio dei servizi sociali del Comune, in viale Trieste o via mail a servizieducativi@comune.macerata.it. Modulo al link: https://www.comune.macerata.it/novita/il-comune-recluta-volontari-per-il-gruppo-tutor-giovani-del-centro-estivo-estate-in-quartiere-7x7/. La selezione seguirà il criterio di arrivo cronologico della domanda, l’esito sarà comunicato via mail ai candidati selezionati. La riunione organizzativa avrà luogo mercoledì 4 giugno alle 16 nella sala riunioni dell’ufficio della polizia locale.