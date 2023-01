Il Comune cerca un contabile: bando fino al 4 febbraio

Il Comune di Mogliano ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile. La domanda, insieme agli allegati, potrà essere presentata esclusivamente accedendo al link disponibile sul sito inpa.gov.it#bandi-avvisi (non saranno ammesse le domande trasmesse con modalità diversa). Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Mogliano comune.mogliano.mc.it nella sezione "amministrazione trasparente – bandi di concorso – avvisi selezione personale". C’è tempo fino al prossimo 4 febbraio per presentare le domande.