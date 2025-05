Il Comune cerca un gestore per riaprire la Sala Gigli

È stato approvato martedì scorso dalla giunta comunale l’atto di indirizzo al dirigente dell’area gestione risorse, per la pubblicazione di un avviso finalizzato alla concessione in locazione della Sala Gigli con obbligo di gestione di una attività cinematografica.

È uno degli atti fondamentali per garantire la ripresa dell’attività cinematografica in città. "La giunta – ha dichiarato l’Assessore al patrimonio Sabrina Bertini (nella foto) – ha sempre ritenuto una priorità la riapertura della sala, tanto da destinarvi risorse importanti, con lo scopo di preservare e migliorare il proprio patrimonio e garantire la presenza di una struttura ricreativa fondamentale. Auspichiamo che l’avviso susciti interesse tra gli operatori del settore e che a breve si possa finalmente riaprire la sala".

L’avviso prevede l’affidamento in concessione del cinema per la durata di sei anni, eventualmente prorogabili per ulteriori sei. Nei prossimi giorni l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale e su tutti i canali social ufficiali del Comune, per favorire la massima partecipazione da parte delle realtà potenzialmente interessate.