Il Comune chiede aiuto a Sirolo per gli agenti di Polizia Municipale

Non solo il settore della ristorazione trova difficoltà a trovare camerieri e aiuto-cuoco per la stagione estiva. Infatti anche il Comune di Recanati ha dovuto attingere al 21° posto della graduatoria di un concorso per aspiranti agenti della Polizia Municipale nel vicino comune di Sirolo, per potersi assicurare due uomini in divisa per i prossimi mesi.

Il Comandante della Polizia Municipale aveva chiesto nei giorni scorsi l’assunzione di due unità di personale con profilo professionale di agente di Polizia Municipale visto che con l’inizio della stagione estiva l’amministrazione ha programmato numerose manifestazioni culturali, civili e religiose che comportano la necessità di un controllo maggiore del territorio sia per il traffico che per l’ordine pubblico. Da qui, non disponendo Recanati di una propria graduatoria valida, la richiesta si è spostata al Comune di Sirolo di poter utilizzare la loro approvata nel marzo scorso. La prima a rispondere positivamente è stata Bel Haj Moune, classificatasi al 19° posto, e poi è arrivata anche la disponibilità del 21esimo, Tommaso Domizi.

Entrambi prenderanno servizio sabato prossimo e per il primo il contratto scadrà il 14 novembre mentre per Domizi la proposta è sino al 14 ottobre. Siamo comunque ben lontani dall’organico ideale che permetterebbe anche un servizio serale quanto mai indispensabile in estate per il controllo dei rumori derivanti dai motorini e dai luoghi di divertimento.

Antonio Tubaldi