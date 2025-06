Il Comune chiede fondi alla Regione per un furgone

Per aggiornare il già numeroso parco dei mezzi comunali, la giunta municipale di Cingoli ha deciso di provvedere aderendo alle agevolazioni previste dal bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni, per l’attuazione d’interventi previsti dal Piano regionale per lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica.

In particolare, l’esecutivo ha recepito la relazione dell’ufficio tecnico che ha evidenziato la necessità di procedere all’acquisto di un furgone van ad alimentazione elettrica, da mettere a disposizione degli operati appartenenti alla quinta area organizzativa, impegnati nell’esecuzione di tutte le attività di manutenzione del patrimonio dell’ente. Nello specifico veicolo, lo spazio posteriore ai sedili anteriori è interamente adibito a vano di carico per materiali.

Siccome per fruire delle agevolazioni di cui al bando, è prevista la rottamazione di un mezzo inquinante, si è stabilito di farla effettuare per un furgone Fiat alimentato a gasolio. L’importo complessivo per l’acquisto del van è di 52.935 euro: nell’atto deliberativo per la richiesta di contributo, si è specificato che 33.878,40 saranno a carico della alla Regione, mentre la residue quota di 19.056,60 euro verrà imputata nel bilancio comunale.

g. cen.